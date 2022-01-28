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  3. Esra Erol'u böyle görmediniz! Canlı yayında sinirlerine hakim olamadı

Esra Erol canlı yayında çılgına döndü

2 çocuk babası Kadir A.'ya kaçan 18 yaşındaki genç kız, canlı yayında Esra Erol'u çileden çıkarttı. Erol, ''18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?'' diyerek genç kıza tepki gösterdi.

ATV ekranlarında ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında sunucu Esra Erol, yaşanan olay karşısında resmen çıldırdı.

CANLI YAYINDA İHANETİ ÖĞRENDİ
Y. Ailesi, 17 Ocak'ta Alanya'da kaybolan 18 yaşındaki kızları Elif Y.'yi bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Alanya'da ablası ile birlikte yaşayan Elif Y., ablası işe gidince evden ayrıldı. Ünlü sunucu ve ekibinin çalışmaları sonucu genç kızın beraber çalıştığı Kadir A.'ya kaçtığı belirlendi. Konya'da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi A.'nın, Elif Y.'yi çatı katında sakladığı ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan A. ve eşi Ümit, tüm iddiaları reddetti. Ancak Ümit Hanım, kocasının ihanetini ve çatı katında saklanan Elif'i canlı yayında öğrendi.

ESRA EROL İSYAN ETTİ
Canlı yayına katılan Elif, kendisinin görüntülendiğini görünce bir anda çıldırdı. Yüzünün görünmesini istemediğini söyleyen Elif, Esra Erol'a tepki gösterdi. Esra Erol sinirlerine hakim olamayarak, "Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster. Yanlışların arkasında durmak için bu tepkileri vermeyin. Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Daha sonra yerine giden Erol, sinirden nefesi kesildi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca Erol ebeveynlere de seslenerek, "Çocuklarınızı baskılamak, kısıtlamak yerine o arkadaşlıkların hangi seviyede kalması gerektiğini, o arkadaşlığın boyutunu, eğitimin, bedenlerinin, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu ve bir erkek uğruna yaşamamaları, mahvetmemelerini gerektiğini lütfen çocuklarınıza öğretin. Çocuklarınıza şefkat gösterin" dedi.

Etiketler esra erol canlı yayın
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