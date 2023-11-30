Esra Ezmeci'nin ''eş değiştirme gemileri'' itirafı mide bulandırdı

Sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen sorulara ve itiraflara yanıt veren klinik psikolog Esra Ezmeci katıldığı bir Youtube yayınında danışanının kendisine aktardığı "eş değiştirme gemileri" itirafını açıkladı.

Özellikle sosyal medyadan takipçilerine verdiği cinsellik ve ilişki tavsiyeleriyle gündemden düşmeyen ve "yeni Haydar Dümen" olarak anılan Esra Ezmeci sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen soruları ve itirafları yorumlamaya devam ediyor.

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci kendisine gelen birbirinden garip sorulara verdiği yanıtlarla da sık sık gündem olmayı başarıyor.

Swinger gemilerinde eş değiştirme fantezisi partileri

Ancak ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci bu sefer Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haberler'in YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında "İlişkilerde fantezilerin yeri ne?" sorusuna verdiği yanıtla şok etkisi yarattı.

"İnternet ve sosyal medya dünyasının bize gösterdiği çok pornografik ya da çok uçuk şeyler yaşama algısı var. Çok farklı fanteziler yaşayanlar var" diyerek sözlerine başlayan Esra Ezmeci bir danışanıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Eş değiştirmek için organizasyon yapılan gemiler bile var. Eşinle ismini yazdırarak gidiyorsun ve orada herkes çift şekilde. Gemide her gün partnerler birbirini değiştirerek odalara geçiyor. Sırf bunun için özel şeyler yapılıyor. Benim bir danışanım o gemide birlikte olduğu bir adama aşık oldu ve onunla birlikte Almanya'ya gitti" dedi.

Esra Ezmeci böyle bir teklif aldı mı ?

Programın sunucusu Kalaycıoğlu'nun sorusu üzerine Esra Ezmeci kendisine gelen soru üzerine böyle bir teklif almadığını da söyledi.

İşte Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medyadan gelen sorulardan ve verdiği yanıtlardan bazı örnekler...