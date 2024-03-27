Esra Ezmeci'nin programındaki taciz itirafı yayını kesti

Sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen sorulara ve itiraflara verdiği yanıtlarla adı yeni Haydar Dümen'e çıkan klinik psikolog Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayımlanan Yeni Baştan adlı programına katılan bir kadının tacizi açık açık anlattığı anlar izleyiciyi de Esra Ezmeci'yi de şoke etti. Yayına apar topar ara verilmek zorunda kalındı.

Esra Erol'a çıkınca TikTok fenomeni olan Y.E. Ezmeci'ye konuk oldu. Tiktok fenomeni E.Y. eşinden boşandı ve değişimiyle ağızları açık bıraktı.

"Tek suçum güzel olmak" diyerek ünlenen Y.E. Ezmeci'nin programında hayatına dair detayları anlattı. Fenomen E.Y. "Eltimin felçli olan kocası tarafından tacize uğradım" dedikten sonra kameraları unutup açık açık yaşadıklarını anlattı.

"Sarılmaya kalktı" deyip olanları anlatan fenomenin sesi hemen yayından alındı. Esra Ezmeci ise "Tövbe tövbe neyse şaşırdık kesildi de orası... O kadar açık konuşamıyoruz burada RTÜK var" diyerek uyardı.

Y.E. Erol'a gittikten sonra eltilerinden ve kocasından dayak yediğini söyledi. Eşinin ise kendisini merdivenden aşağı attığını iddia etti. E.Y. boşandığını tek başına ayaklarını üzerine durmaya çalıştığını da söyledi.

E.Y. bir seyircinin kendisine inanmadığını duyunca "Siz eşinizi paylaşır mısınız?" diyerek tepki gösterdi.