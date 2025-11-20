  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Evde annesinin baygın bulduğu minik Eren hastanede yaşamını yitirdi

Evde annesinin baygın bulduğu minik Eren hastanede yaşamını yitirdi

Evde annesinin baygın bulduğu minik Eren hastanede yaşamını yitirdi
Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta annesinin evde baygın halde bulup 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye götürdüğü 13 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Esenyurt'ta anne ve babası işte olduğu sırada evde yalnız kalan 13 yaşındaki çocuk, annesi tarafından baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten eve gelen anne A.Y., eve girdiğinde 13 yaşındaki oğlu Eren Y.'ı yerde baygın halde bulununca yardım istedi. Çığlıkları duyan komşular durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından çocuğu Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Eren Y., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren anne, hemşireler tarafından iğneyle sakinleştirildi.

13 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili evde ve çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Komşu K.K., "Annesi ve babası çalışıyor. Çocuk evde tek başınaymış. Annesi eve girince koridorda çocuğu baygın buluyor sonrasında sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Hastaneye götürmüşler ancak çocuğun öldüğü haberi geldi. En son lokantadan yemek sipariş ettiği söyleniyor" diye konuştu.

İHA

text-ad
Etiketler Çocuk zehirlenme Gıda sipariş anne esenyurt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pastırma yazı bitiyor... Yeniden sağanak yağış alarmı verildi! Pastırma yazı bitiyor... Yeniden sağanak yağış alarmı verildi! Cumhurbaşkanlığı'nda sürpriz istifa! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı istifa etti Cumhurbaşkanlığı'nda sürpriz istifa! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı istifa etti Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! A Milli Futbol Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri değişti! A Milli Futbol Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri değişti! Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası! Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası! MHP'den 50 bin canın katili, bölücü başı Öcalan için bir umut hakkı teklifi! MHP'den 50 bin canın katili, bölücü başı Öcalan için bir umut hakkı teklifi! Vatandaşlık maaşı ödemeleri başlıyor... Peki kimler faydalanacak ? İşte şartlar... Vatandaşlık maaşı ödemeleri başlıyor... Peki kimler faydalanacak ? İşte şartlar... Yargıtay'dan emsal karar: Evli olup sosyal medyada başkasına ''like'' atan yanar! Yargıtay'dan emsal karar: Evli olup sosyal medyada başkasına ''like'' atan yanar! Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar İbrahim Tatlıses'in gelini bir kez daha hastanelik oldu İbrahim Tatlıses'in gelini bir kez daha hastanelik oldu
Trump'tan tarihi imza: Mide bulandıran Epstein rezaletinin dosyaları kamuyoyuna açıklanacak! Trump'tan tarihi imza: Mide bulandıran Epstein rezaletinin dosyaları kamuyoyuna açıklanacak! Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! Bu ilimizde dondurucu soğuklar öncesi yüzlerce mezar yeri hazırlandı Bu ilimizde dondurucu soğuklar öncesi yüzlerce mezar yeri hazırlandı Katliam gibi kaza... Zincirleme faciada çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza... Zincirleme faciada çok sayıda ölü ve yaralı var! Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Operasyonları, soruşturmaları önceden bilen Cem Küçük'ten canlı yayında itiraf gibi sözler! Operasyonları, soruşturmaları önceden bilen Cem Küçük'ten canlı yayında itiraf gibi sözler! İstanbul'da otelde bir şüpheli ölüm daha! O da Almanya'dan gelmişti... İstanbul'da otelde bir şüpheli ölüm daha! O da Almanya'dan gelmişti... Abdurrahman Dilipak ''AK Parti içerisinde dip dalga var'' var deyip isimleri tek tek saydı! Abdurrahman Dilipak ''AK Parti içerisinde dip dalga var'' var deyip isimleri tek tek saydı! ''O engelli, ben kanerim'' dedi ve... Bir baba kızını öldürüp, intihar etti! ''O engelli, ben kanerim'' dedi ve... Bir baba kızını öldürüp, intihar etti!