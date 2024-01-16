Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Göktaş, aylık ortalama 560 bin vatandaşın "Evde Bakım Yardımı"ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığını hatırlattı. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. 2023’te toplam 116,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Öte yandan, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri şubat ayında artarak, hak sahiplerinin hesaplarına 7 bin 608 TL olarak yatırılacak.

Sosyal destek ödemelerine yüzde 50 zam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve çocuk yardımı gibi destek ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.

Yaşlı aylığı

Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre, yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya çıktı.

Engelli aylığı

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıkları 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıldı.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da 1874 liradan 2 bin 797 TL'ye yükseldi.

Evde Bakım Yardımı

5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira olacak.

Çocuk yardımı

Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı.

Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

GEÇEN SENE 116,2 MİLYAR LİRA "EVDE BAKIM YARDIMI"

Engellilerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan, aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasının ve güçlenmesinin önemine vurgu yapan Göktaş, bu kapsamda Evde Bakım Yardımı uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Geçen sene toplam 116,2 milyar lira "Evde Bakım Yardımı" yaptıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşımıza Evde Bakım Yardımı yapıyoruz. Bu yılın ocak-temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nı 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıkardık" dedi.

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını belirtti.

SED'e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini vurgulayan Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkartıyoruz" diye konuştu.

"HİÇBİR AYRIM YOK"

Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunmasına, güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz. Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."