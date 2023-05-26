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Evde Bakım Yardımı yönetmeliğine düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Evde Bakım Yardımı yönetmeliğine düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylere yönelik sağlanan evde bakım yardımıyla ilgili usul ve esasların belirlendiği yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği' yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Sosyal Hizmetler Kanunu'nun kapsamında bakıma ihtiyacı olan engellilerin, evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Engellilik sınıflandırmasına göre, tam bağımlı çocuklar için 'Çok ileri düzeyde özel gereksinim var (ÖGV)', 'Belirgin ÖGV' ve 'Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)' ibareli raporu bulunanlardan, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumdaki, evde bakım heyetince bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiş, hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücret tutarının 3'te 2'sinden daha az olanlar, evde bakım yardımı ile desteklenecek.

Evde bakım yardımı ödemeleri, devir, temlik ve haciz edilemeyecek. Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek.

DHA

Etiketler evde bakım yardımı resmi gazete
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