Fabrikada skandal! Et sanıp ısırdı fare çıktı

Sakarya'da bir fabrikada çalışan işçi yemeğindeki et zannettiği parçaları yakından inceleyince gözlerine inanamadı.

Sakarya Arifiye’deki 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçi, yemek yediği tabakta et zannettiği şeylerin fare parçaları olduğunu fark etti. Olaya tepki gösteren işçi, durumu yetkililere bildirdi.

Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığınca yemek şirketi ve fabrika hakkında adli soruşturma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma açıldı.

Bu arada tabağından fare çıkan işçinin, hastanede tedbir amaçlı yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (AA)

AA