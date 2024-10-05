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Fatih Altaylı: ''Bu ülkeyi bu hale getirenler, topunuzun...''

Fatih Altaylı: ''Bu ülkeyi bu hale getirenler, topunuzun...''
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İstanbul Beyoğlu'nda genç bir kadını sokak ortasında taciz eden suç dosyası kabarık 2 kişinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren gazeteci Fatih Altaylı "Hakim hakim değil belli ama yasa da yasa değil. Yazık bu memleketin halkına gençlerine kızlarına. Bu ülkeyi bu hale getirenler topunuzun..." dedi.

İstanbul Beyoğlu’nda iki kişi yolda yürüyen kadına cinsel saldırıda bulunulmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan zanlılar, mağdurun şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Zanlıların serbest bırakılması sonrasında yükselen tepkilerle zanlılar tekrar yakalanarak tutuklandı ve cezaevine konuldu.

Yaşanan gelişmelere ilişkin en sert tepki ise ünlü gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Küfür etmeden bir şey söylemek zor. İfadeler yetersiz kalıyor. İki pislik yolda bir genç kıza saldırıyor. Biri yere yatırıyor ve üzerine çıkıyor. O kadar fütursuz ve yasaların yetersiz olduğunun o kadar farkında ki etraftakiler umurumda değil. Bir kaç genç gelip kızı kurtarmasa tecavüz kaçınılmaz. Polis pislik sapıkları yakalıyor. Mahkeme serbest bırakıyor. Hakim hakim değil belli ama yasa da yasa değil. Yazık bu memleketin halkına gençlerine kızlarına. Bu ülkeyi bu hale getirenler topunuzun…” dedi.

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Etiketler fatih altaylı topunuzun taciz tepki sert tepki
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