Fatih Altaylı: ''Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi''
Gazeteci Fatih Altaylı’dan seçim sonuçlarıyla ilgili olarak "Farklara bakılırsa Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi" yorumu geldi.
Altaylı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AA’da açıklanan son oy oranına göre, Erdoğan’ın yüzde 52 ile önde olmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
AKP yönetiminde Suriye ve Afganistan’dan milyonlarca göç alan ve adeta pazarlığa çıkarılan Türk vatandaşlığı gerçeği ortadayken, Türkiye genelinde Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranının Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yüksek olması üzerine Altaylı, “Farklara bakılırsa Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi” dedi.
Farklara bakılırsa Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi.— Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) May 28, 2023
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