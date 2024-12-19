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Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak Erdoğan yorumu: ''Seksi ama çok tehlikeli''

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak Erdoğan yorumu: ''Seksi ama çok tehlikeli''
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Gazeteci Fatih Altaylı Youtube'taki kendi kanalında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın "Türkiye Türkiye'den büyüktür" açıklaması için "Seksi ama tehlikeli" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katıldı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür" sözleri dikkat çekmişti.

"Türkiye'nin kimsenin müstemlekesi olmadığı gibi ikinci el düşüncelerin de üretildiği bir ülke olmadığını" belirten Erdoğan, Beşar Esad döneminin sona erdiği Suriye üzerinden önemli mesajlar vererek "Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözlerini değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in de benzer ifadeler kullandığını söyleyerek, "Adriyatik'ten Çin Denizi’ne kadar bir Türkiye, demişti. Ondan sonra Türkiye’nin başına gelmedik kalmadı. Bunlar tehlikeli söylemler" dedi.

“Korktuğum buydu” diyen Altaylı, bu konuda daha önce uyarılarda bulunduğunu belirterek, “Diyordum ya Hakan Fidan çok ihtilalli konuşuyor diye. Benim korktuğum cümle bu. Bu kulağa seksi geliyor ama tehlikeli. Hepimizin kulağına büyüyen ve genişleyen bir Türkiye söylemleri hoş gelir. İçinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Irak’ın ve Suriye’nin de olduğu hayaller falan. Ama kulağa hoş gelmesi bunun gerçek hayatta; bir gerçekleştirilebilir, iki doğru, üç hoş olduğunu göstermez” ifadelerini kullandı.

Bu cümlenin problem yaratacak bir söyleme dönüşebileceğini vurgulayan Altaylı, sebeplerini ise şu sözlerle açıkladı: “Yarın öbür gün Türkiye’yi işgalci ve genişlemeci gösterebilir bu söylem dedim. Bu doğru bir söylem değil. Elbette Türkiye’nin kendi hinterlandı içerisinde bir etkisi olacaktır, olmalıdır ama vbu başka bir şeydir. Eğer Sayın Erdoğan’ın söylemek istediği ‘Kardeşim biz genişleriz' ise bunu açık açık söylemeli. Ancak sen bunu konuştun diye dünya bunu kabul etmek zorunda değil. Durduk yere Arap ülkeleri ile abaşın belaya girebilir. Bu biraz ittihatçı bir fikri de andırıyor. Böyle bir şey olacaksa ve böyle bir plan varsa da bu söylenecek bir şey değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir şey söyleyerek durduk yere Türkiye’nin başına ekşimelerine sebebiyet verebilir.”

Erdoğan: ''Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür''Erdoğan: ''Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür''Politika

 

Etiketler türkiye recep tayyip erdoğan süleyman demirel fatih altaylı Türkiye Türkiye'den büyüktür
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