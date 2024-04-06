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Fatih Erbakan kazandıkları belediyelere ilk talimatını verdi

Fatih Erbakan kazandıkları belediyelere ilk talimatını verdi
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Yeniden Refah Partisi'nin (YRP), 31 Mart'taki yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ederek, CHP ve AK Parti'nin ardından üçüncü parti olarak yüzde 6,19'luk bir oy oranıyla önemli bir çıkış gerçekleştirdi. Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, kazanılan belediyelerle ilgili ilk talimatı verdi.

Yeniden Refah Partisi (YRP), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 6,19 oyla CHP ile AK Parti'nin ardından üçüncü parti oldu. Türkiye çapında bir büyükşehir, bir il , 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazanan Yeniden Refah Partisi'nden Genel Başkan Fatih Erbakan'ın ilk talimatı ortaya çıktı.

ERBAKAN'DAN YRP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA İLK TALİMAT

YRP Genel Başkanı Erbakan'ın talimatıyla, 31 Mart'taki seçimlerde kazanılan Çumra ve Dulkadiroğlu belediyelerinin girişine Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisinin asıldığı görüldü.

 SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Erbakan, “Elhamdülillah… Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan kazandıkları belediyelere ilk talimatını verdi - Resim : 1

Etiketler Fatih Erbakan belediye kazanılan
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