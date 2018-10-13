Fatih Portakal'dan ilginç Rahip Brunson mesajı

Andrew Craig Brunson, İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı ve yurt dışı yasağı da kaldırıldı. Brunson, yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Rahip Brunson davasında karar verildi, papaz ABD'ye uçtu

'BAVUL DA MI HAZIRDI'

Tahliye kararı sonrası Fatih Portakal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Portakal, '(Reuters der ki) #Brunson uçağa binmiş gidiyormuş! Bu ne hız? Bavul da mı hazırdı?' ifadelerini kullandı.