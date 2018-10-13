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  3. 13 Ekim 2018 00:00

Fatih Portakal'dan ilginç Rahip Brunson mesajı

ABD'li rahip Brunson'ın tahliye edilmesinden sonra FOX TV Haber spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Fatih Portakal'dan ilginç Rahip Brunson mesajı
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Andrew Craig Brunson, İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı ve yurt dışı yasağı da kaldırıldı. Brunson, yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

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'BAVUL DA MI HAZIRDI'

Tahliye kararı sonrası Fatih Portakal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Portakal, '(Reuters der ki) #Brunson uçağa binmiş gidiyormuş! Bu ne hız? Bavul da mı hazırdı?' ifadelerini kullandı.

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