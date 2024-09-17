Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erdoğan'ı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Külliye’de kabul etti.
Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma hediye etti.
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