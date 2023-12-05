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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

EMS Yapı Sivasspor ile dün oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler beşiktaş fener maç
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