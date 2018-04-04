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  3. 04 Nisan 2018 18:50

FETÖ davasında yargılanan sanığa 9 yıl hapis

Edirne'de FETÖ davasında yargılanan sanığa 9 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ davasında yargılanan sanığa 9 yıl hapis
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Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, tutuklu yargılanan sanık 9 yıl 9 ay 15  gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına,  tutuklu sanık Seçkin Kalmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla  katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaada bulunan duruşma savcısı, sanık Kalmaz'ın "sohbet"  adı verilen örgütsel toplantılara katıldığı, örgüte himmet adı altında maddi  yardımlarda bulunduğu, talimat doğrultusunda desteklemek amacıyla Bank Asya’ya  para yatırdığı, örgütün haberleşme programı ByLock’u kullandığı gerekçesiyle  üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve sanığın hükümle birlikte tutukluluk  halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Kalmaz, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek  tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından Kalmaz’a "Silahlı terör  örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl 9 ay 15 gün hapis  cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AA

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