FETÖ firarisi Yargıtay eski hakimi yakalandı

Muğla'da FETÖ'ye üye olma suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan eski Yargıtay hakimi B.K., Menteşe ilçesinde bir evde yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi B.K.’nun Menteşe’de olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kötekli Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonla K. yakalandı. Gözaltına alınan K., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA