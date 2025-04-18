  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. FETÖ firarisi Yargıtay eski hakimi yakalandı

FETÖ firarisi Yargıtay eski hakimi yakalandı

FETÖ firarisi Yargıtay eski hakimi yakalandı
Güncelleme:

Muğla'da FETÖ'ye üye olma suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan eski Yargıtay hakimi B.K., Menteşe ilçesinde bir evde yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi B.K.’nun Menteşe’de olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kötekli Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonla K. yakalandı. Gözaltına alınan K., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

DHA

text-ad
Etiketler fetö firari hükümlü yargıtay hakim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP lideri Özel bombayı patlattı: ''İmamoğlu'nun diploması iptal edilmedi'' CHP lideri Özel bombayı patlattı: ''İmamoğlu'nun diploması iptal edilmedi'' Altın rekor üstüne rekor kırarken bir dev banka daha 3 aylık altın tahminini açıkladı! Altın rekor üstüne rekor kırarken bir dev banka daha 3 aylık altın tahminini açıkladı! Öğretmenin evindeki elbise dolabından çıkanlar şoke etti Öğretmenin evindeki elbise dolabından çıkanlar şoke etti Bu seçim anketi bir ilk: İşte ''Erdoğan'sız AK Parti'' anketinden çıkan sonuç Bu seçim anketi bir ilk: İşte ''Erdoğan'sız AK Parti'' anketinden çıkan sonuç Emekliye seyyanen zam yapılacak mı ? Uzman isim canlı yayında açıkladı Emekliye seyyanen zam yapılacak mı ? Uzman isim canlı yayında açıkladı Firari suç makinesi şehirde aranırken dağda bulundu Firari suç makinesi şehirde aranırken dağda bulundu Mart ayının araç istatistikleri açıklandı: İşte en çok satan araçlar... Mart ayının araç istatistikleri açıklandı: İşte en çok satan araçlar... Önce benzin şimdi de motorin... Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor! Önce benzin şimdi de motorin... Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor! Hafta sonu planlarınızı değiştirin! Sağanak yağmurlar çok kuvvetli geliyor! Hafta sonu planlarınızı değiştirin! Sağanak yağmurlar çok kuvvetli geliyor! 26 gündür cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu için karar verildi 26 gündür cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu için karar verildi
Otobüsteki ''sevişme'' tartışması sosyal medyayı salladı Otobüsteki ''sevişme'' tartışması sosyal medyayı salladı Gizli kamera skandalı sonrası bungalovlarda yeni dönem Gizli kamera skandalı sonrası bungalovlarda yeni dönem LPG istasyonunda kabus: Sigarasını yakarken ortalığı savaş alanına çevirdi! LPG istasyonunda kabus: Sigarasını yakarken ortalığı savaş alanına çevirdi! Beşiktaş'ın Kartal Yuvası'nda satılan bir ürün piyasadan toplatılıyor Beşiktaş'ın Kartal Yuvası'nda satılan bir ürün piyasadan toplatılıyor Kriptoda batan kadın kuyumcuyu soymaya kalkıştı! Kriptoda batan kadın kuyumcuyu soymaya kalkıştı! Sokak ortasında genç kadına şiddet! ''Hayır'' diyen genç kıza saldırdılar! Sokak ortasında genç kadına şiddet! ''Hayır'' diyen genç kıza saldırdılar! KKTC'de Erdoğan'ın başdanışmanına büyük tepki: ''Haddini bil!'' KKTC'de Erdoğan'ın başdanışmanına büyük tepki: ''Haddini bil!'' Ersan Şen'in Cem Küçük'e ''Senin özelliğin ne'' resti Meclis gündeminde Ersan Şen'in Cem Küçük'e ''Senin özelliğin ne'' resti Meclis gündeminde Suyu olmayan Porsuk Çayı'na balıklama atladı, sonu bu oldu! Suyu olmayan Porsuk Çayı'na balıklama atladı, sonu bu oldu! Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı: ''İçim kan ağlayarak söylüyorum...'' Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı: ''İçim kan ağlayarak söylüyorum...''