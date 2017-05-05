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  3. 05 Mayıs 2017 10:08

FETÖ soruşturmasında kilit isim yakalandı

Malezya FETÖ/PDY soruşturmasında aranan üçüncü bir zanlıyı daha gözaltına aldı.

FETÖ soruşturmasında kilit isim yakalandı
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Geçtiğimiz günlerde iki FETÖ'cüyü yakalayan Malezya'dan bir son dakika haberi daha geldi.

Malezya Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen İsmet Ö.'yü ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Malezya Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen İsmet Ö.'nün ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. İsnet Ö. hafta içinde gözaltına alınan Turgay K. ve İhsan A.'nın ardından ülkede yakalanan üçüncü FETÖ mensubu oldu.

 

malezya , gözaltı , pdy , fetö