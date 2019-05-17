FETÖ'den ''uçak modu'' talimatı

İstanbul merkezli olarak, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında aktif görevde bulunan 48 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Baskında 22 şüpheli gözaltına alındı. Deşifre edilen Bylock yazışmalarında, FETÖ yöneticilerinin; istihbarat birimlerinin telefonun “uçak modu”na alınması halinde tespit yapabildiğini öğrenerek uyarı yapması dikkat çekiyor. “Çok çok önemli” başlığıyla paylaşılan mesajda “Telefonları uçak modunda alanları tespit etme yazılımı yaptılar” ifadesi yer alıyor.

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlendi. İstanbul, Kocaeli, Ordu ve Antalya'da düzenlenen baskınlarda 48 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün Gaybubet Evi ( Hücre evi) olarak bilinen gizli evlerde saklandığı belirtildi. Şüpheliler arasında, aktif olarak çalışan polis memuru, öğretmen ve kamu görevinden atılmış kişilerinde bulunduğu öğrenildi. Bylock kullandıkları belirtilen şüphelilerin 22'si baskın düzenlenen adreslerde gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital cihazlar, 14 bin 450 Dolar, 3 bin 300 lira para ele geçirildi.

UÇAK MODU

Operasyon öncesine şüphelilerin kullandıkları kripto haberleşme programı Bylock'tan yaptıkları bazı görüşmeler de deşifre edildiği ortaya çıktı. 2016 yılında yapılan paylaşımlarda, FETÖ'nün çökertilmesi için çalışan istihbarat birimlerinin yöntemlerini, örgütün öğrendiği ve tedbir üretmeye çalıştığı görülüyor. “Çok çok önemli” başlığıyla atılan bir Bylock mesajında, “Telefonları uçak moduna alanları tespit etme yazılımı yaptılar. Bu sebeple uçak modu kullanmak yerine, açık şekilde bırakıp çıkma, çok zorda kalınırsa pilini kartını çıkarmalıyız” ifadeleri yer alıyor. Devletin istihbarat yöntemlerini önceden öğrenen FETÖ üyelerinin “ Bugün itibari ile malum Kurum data hatlarının araştırılmasına başladı. İlk aşamada hem data hattı kullanıp hem de kakao talk, Coverme, kullananlar belirlenecek. Türkiye'deki tüm data hatları ve cihazları IMEİ numaraları ortaya dökülecek” diyerek uyarıda bulunması dikkat çekiyor.

ALINAN TEDBİRLER SIRALANIYOR

Önem tedbirleri de açıklayan örgütün “Dikkat edilmesi gerekenler, diyerek, “Data hatları tablet ve telefona takılmamalı; sabit bir yerde durmak kaydıyla, ikinci bir yerden baz vermeden ve Wifi modem ile kullanılabilir. Mümkün mertebe cafe, restoran ve bunun gibi yerlere uzaktan başlanılarak kullanılabilir. VPN'siz kesinlikle kullanılmamalı” deniliyor.

ALGI TALİMATI

Bylock yazışmalarında, örgütün 2016'da eğitimde de farklı bir yapılanmaya gittiği görülüyor. Siyasi alanda da taraf görünmeden, kimseyi hedef almadan, algı talimatı verilerek “ Ekonomi, Hukuk, Medya, Siyaset, Sivil toplum” gibi ana başlıklar altında çalışmalar yapalım” deniliyor.



