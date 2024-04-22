FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 6 sene hapis cezası

Adana'da FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan bir sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık R.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, ByLock yazışmalarında adının geçtiğini, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiğini, FETÖ'ye ait evlerde kaldığını ve örgüt içinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüttüğünü bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık R.Ö, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.