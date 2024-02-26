Feyza Altun hakkında bir suç duyurusu daha

Hayırlıların Fethi Derneği (HAYFED) üyesi bir grup, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Altun hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı şeriat karşıtı paylaşım nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Hayırların Fethi Derneği (HAYFED) üyeleri geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma açılan avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernekten bir grup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek toplu şekilde suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunduktan sonra adliye önünde açıklama yaptı. Suç duyurusu dilekçesinde avukat Feyza Altun’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın İslami değerlere karşı hakaret içerikli cümleler olduğu belirtilerek, "Dini değelere hakaret ve aşağılama" ve "İnananları kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması isteniyor. Grup adına basın açıklamasını Nusret Oktar yaptı.

Nusret Oktar, "Allah'a, kitaba, Kur'an'a küfür edilen, hakaret edenler var. Bunlara hepimiz şahidiz. Dışarılara müdahale edemiyoruz derken kendi sınırımızda yapılanlara bile müdahale edemiyoruz. Hem de yüzde 99’u Müslüman denen ülkede birşey yapamıyoruz. Alenen dinimize, kitabımıza, inançlarımıza küfrediliyor ve biz sadece kınıyoruz, kınamaktan öte gidemiyoruz. Bugün burada olmamızın sebebi işte budur. Bizim dinimize, inancımıza hakaret edilmesi, küfredilmesi, hem de hakaret eden bir bayan hem de buradan o küfürü ağzıma almayacağım. Hem de bunu yapan bir bayan avukat hukukçuymuş. Böyle hukukçu mu olur? Böyle hukuksuzluk mu olur? Kimseden bir ses yok. Sadece ifade alınıyor ondan sonra salınıyor. Bir de dinimize, inançlarımıza ne yapıyor küfrediyor. Bu yaptığı küfür, şeriata yaptığı küfür nedir? Bizim dinimize yapılan küfürdür. Bunu bilmeyen beş vakit ezanların okunduğu bir ülkede bunu bilmeyen ancak ahmaktır. Şeriatın İslam olduğunu bilmeyen ancak ahmaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Feyza Altun sosyal medya hesabından Farsça paylaştığı şiirin altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına , "Şeriate s...yım" diyerek karşılık vermişti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Altun hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma resen başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un, Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözatına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" dedi . Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Feyza Altun yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Altun'un "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AVUKAT FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun, 1987 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesinde eğitimini tamamladı. Öte yandan Altun, kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan aktivist avukat, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da tanınmaktadır. Aynı zamanda muhalif yönüyle tanınan Altun, birçok kadın ve çocuk istismarı davasında vekil olmuştur.

DHA