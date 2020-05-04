Feyzioğlu'ndan barolarla ilgili yasa taslağı iddialarına ilk yanıt

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyanet ile Ankara Barosu yönetimi arasında çıkan tartışmanın ardından barolar, baro başkanları seçimi ve TBB Genel Kurulu’na delege seçiminde değişiklik yapılacağı iddialarıyla ilgili, “Açık seçik altını çizerek ifade edeyim. Öyle bir taslak gündemde yok” dedi.

Feyzioğlu, TBB’nin facebook ve youtube kanallarından canlı olarak yayınladığı stajyer avukatlar için gerçekleştirilen online staj eğitim programında “Delillerin Değerlendirilmesinde Avukatın Vazgeçilmez Rolü” konulu eğitim sırasında, Diyanet ile Ankara Barosu yönetimi arasındaki tartışmanın ardından kamuoyu gündemine getirilen Avukatlık Kanunu Tasarısı’na ilişkin konuştu. Barolar, baro başkanları seçimi ve TBB Genel Kurulu seçiminde değişiklik yapılacağı iddia edilen Avukatlık Kanunu’nda değişiklik öngören taslağın gündemde olduğunu kesin bir dille yalanlayan Feyzioğlu, şunları söyledi:

“Hem stajyer avukat meslektaşlarım hem avukat arkadaşlarım. Sosyal medyada bir Avukatlık Kanunu Taslağı dolaştırılıyor. WhatsApp gruplarında da paylaştırılıp duruluyor. Üzerine yorumlar yazılıyor, tartışmalar çıkıyor, kavgalar yapılıyor. Hatta bildiriler yayınlandığını gördüm. Açık seçik altını çizerek ifade edeyim. Öyle bir taslak gündemde yok. Arşivlerde onlarca yıldır hazırlanmış onlarca taslak bulabilirsiniz. Ama hepsi kadük olmuştur. Yani gündemden, değerden düşmüş takibi bırakılmıştır. Anlamadığım bir sebeple ya da anladığım, tahmin ettiğim sebeplerle böyle bir söylenti dolaştırılmakta. Sevgili meslektaşlarım. Şuna lütfen emin olunuz. Türkiye Barolar Birliği’nin öncelikli görevi, omuzlarımızda hissettiğimiz o büyük görev, sorumluluk; stajyer avukatları, avukatları ve özellikle en kırılgan grup olarak gördüğümüz genç meslektaşlarımızı korumaktır. Bunun aksine Türkiye Barolar Birliği’nden tek bir adım, tek bir söz duyamazsınız. Esasen meselenin kaynağında da bizim ısrarla meslektaşlarımızı ve kırılgan grup olarak gördüğümüz genç meslektaşlarımızı ne pahasına olursa olsun koruma gayretimiz ve kararlılığımız vardır.”