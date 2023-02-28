Finlandiya Başbakanı: NATO'ya üyeliğimiz Türkiye'ye bağlı

İskandinav ülkesinin lideri, üye olmak için beklemeye devam ettiklerini söyledi. Durumlarının Ankara'ya bağlı olduğunu belirten Marin, yaz öncesine dair umudunu dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi ziyaret etti.

Stoltenberg, Başbakan Sanna Marin ile görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. Gündemde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci vardı.

Marin: Beklemeye devam ediyoruz

Üyeliğin ne zaman mümkün olacağına yönelik beklentisi sorulan Marin, birlikte başvuru yaptıkları İsveç ile birlikte tüm kriterleri karşıladıklarını ve üye olmayı beklediklerini belirtti.

"Şu anda üye olmayı ümit ederdik ama hâlâ bekliyoruz." diyen Marin, NATO'nun açık kapı politikası ve ittifakın güvenilirliğinin de söz konusu olduğunu ifade etti:

"Türkiye'ye bağlı"

Üyelik durumu şu anda Türkiye ve Macaristan'a bağlı. Bu ülkelerin kendi süreçlerinin çok geç olmadan tamamlanmasını bekliyoruz. Yazın Vilnius'da yapılacak zirve toplantısından önce olmasını ümit ediyoruz.



"Biraz zaman alacağını söylediler"

Macaristan'ın onay süreciyle ilgili bir gecikmeden haberdar olup olmadığı, bir engel bekleyip beklemediği sorulan Marin, şunları dile getirdi:

Macaristan'ın özel bir ihtiyacı olup olmadığı konusunda haberim yok. Başından beri Finlandiya'nın veya İsveç'in üyeliği hakkında bir sorun olmadığını, onaylayacaklarını söylediler. Kendi süreçleri ve takvimleri var. Biz bunu bekliyoruz. Macaristan Başbakanı Victor Orban ile birçok kez konuştum.

Son görüşmemizde de takvimleri olduğunu, onaylayacaklarını söyledi. Üyelik başvurumuzla ilgili bir kez bile bir şarttan söz etmediler. Tam tersine onay vereceklerini ama bunun biraz zaman alacağını söylediler.



NATO Genel Sekreteri'nin açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de üyeliklerin ne zaman mümkün olabileceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, kararın ayrı ayrı 30 NATO müttefikinin meclislerine ait olduğunu, 28 ülkenin onay verdiğini, Türkiye ve Macaristan'ın onayının beklendiğini hatırlattı.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiklerini, artık üyeliklerine onay vermenin zamanı geldiğini savundu.

Stoltenberg: Kesin tarih veremem

Konuyu, Türkiye'de geçen hafta görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiğini belirten Stoltenberg, bu doğrultuda 9 Mart'ta Brüksel'de üç ülkenin bir araya geleceğini aktardı.

Stoltenberg, üyeliğin hem İsveç ve Finlandiya için hem de NATO için iyi olacağını dile getirerek, "Kesin bir tarih veremem ancak bunu mümkün kılmak için çok çalışıyoruz." dedi.

Kiev'in üyelik isteğine yorum

Öte yandan, askeri ittifaka katılmak isteyen Ukrayna'nın durumuna değinen Stoltenberg, şunları ifade etti:

NATO müttefikleri, Ukrayna'nın ittifakımızın bir üyesi olacağı konusunda anlaştı, ancak bu, aynı zamanda uzun vadeli bir perspektif. Başkan Putin, komşulara saldırmaya devam edemez. Ukrayna'yı kontrol etmek istiyor ve barış planlamıyor, daha fazla savaş planlıyor.



Marin: Ukrayna'nın geleceği AB ve NATO'da

Sanna Marin de "Ukrayna'nın geleceğini, Avrupa Birliği'nin bir parçası ve aynı zamanda NATO üyesi olmak şeklinde görüyorum." diye ekledi.