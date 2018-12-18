Tesla'ya benzin koymak isteyen sürücü alay konusu oldu
Tesla'ya benzin koymak isteyen sürücü alay konusu oldu
Ev alacaklara müjde ! Bir bankadan daha faiz indirimi
Ev alacaklara müjde ! Bir bankadan daha faiz indirimi
CHP'nin Antalya adayı belli oldu: Muhittin Böcek
CHP'nin Antalya adayı belli oldu: Muhittin Böcek
Türk gurbetçileri yakından ilgilendiren çifte vatandaşlık kararı
Türk gurbetçileri yakından ilgilendiren çifte vatandaşlık kararı
Gençlerin aklını çelmesin ama; işte okumadan zengin olmuş ünlü iş adamları
Gençlerin aklını çelmesin ama; işte okumadan zengin olmuş ünlü iş adamları
Papağana işkence eden psikopat Murat Özdemir serbest !
Papağana işkence eden psikopat Murat Özdemir serbest !
Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Yoğun kar yağışı geliyor
Skandal ! Açıkladıkları Türkiye haritası şoke etti !
Skandal ! Açıkladıkları Türkiye haritası şoke etti !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Aralık 2018 16:40

Fiyatı 5 liraya kadar düştü

Balıkçıların ağlarına takılan istavrit bolluğu tezgahlardaki fiyatları olumlu etkiledi.

Fiyatı 5 liraya kadar düştü
A+ A-

Denizlerdeki istavrit bolluğu tezgahlardaki fiyatlara olumlu yansıdı. İstavritin kilogramı 5 liraya kadar geriledi.

Geçen balık mevsimini kilogramı 10 liradan kapatan istavritin fiyatı, bolluk nedeniyle 5 liraya kadar düştü. Sezonun başlamasıyla denizlerdeki bereket tezgahlara da yansıdı. Sezon başında uskumruda görülen bolluk bugünlerde istavritte de yaşanıyor.

Ucuz balık hem vatandaşları hem de balıkçıları sevindirdi

Sinop balıkçılarından Eşref Balyemez, bu yıl sezonun çok güzel başladığını söyledi. Bereketli bir dönem geçirdiklerini ifade eden Balyemez, "Bu sezon çok güzel başladı. Çok memnunuz. Sezon başlamasıyla uskumru bolluğu yaşadık. Uskumrudaki bolluk devam ediyor ve kilogramını 5 liraya satıyoruz. Şimdi sıra istavrite geldi. Denizlerde çok güzel istavrit bolluğu var. İstavritin kilogramını 5 liradan satıyoruz" dedi.

deniz , istavrit , tezgah
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM