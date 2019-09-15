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  3. 15 Eylül 2019 11:14

Freni patlayan tankerden atladı !

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti. Park halindeki tıra çarparak durabilen tankerde ise ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

Freni patlayan tankerden atladı !
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Kocaeli'nin Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde çim sulama çalışması yapıldığı sırada sürücülüğünü yaptığı ait .. .. .. plakalı su tankerinin geri kaydığını fark eden Erdal Y, aracı durduramayınca paniğe kapılarak yere atladı.

Freninin patladığı değerlendirilen su tankeri yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabildi.

Tankerde ve çarptığı tırda küçük çapta maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Ağır yaralanan belediye çalışanı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Erdal Y.’nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Gebze Mezarlığı Morgu’na kaldırıldı

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işçi , tanker , fren
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