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G7 liderlerinden ortak İran açıklaması

G7 liderlerinden ortak İran açıklaması
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ABD’nin çağrısıyla İran’ın saldırılarının ardından dün akşam toplanan G7 liderleri, yaptıkları ortak açıklamada saldırıyı kınadıklarını belirtti.

G7’den yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “G7 Liderleri olarak İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan ve benzeri görülmemiş saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İran İsrail'e doğru yüzlerce insansız hava aracı ve füze ateşlemiştir. İsrail, ortaklarının da yardımıyla bu saldırıyı püskürtmüştür.

İsrail ve halkına tam dayanışma ve desteğimizi ifade ediyor ve güvenliğine yönelik taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz.

İran, eylemleriyle bölgenin istikrarsızlaştırılması yönünde daha fazla adım atmış ve kontrol edilemeyen bir bölgesel tırmanışa yol açma riskini almıştır. Bundan kaçınılmalıdır. Durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ruhla, İran ve vekillerinden saldırılarına son vermelerini talep ediyor ve istikrarı bozucu girişimlere karşı şimdi ve daha sonra ilave tedbirler almaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

Ayrıca, acil ve sürdürülebilir bir ateşkes ve Hamas'ın rehineleri serbest bırakması için çalışmaya devam etmek ve ihtiyaç sahibi Filistinlilere daha fazla insani yardım ulaştırmak da dâhil olmak üzere Gazze'deki krizi sona erdirmek için işbirliğimizi güçlendireceğiz.”

Etiketler İran açıklama g7 zirve
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