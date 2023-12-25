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Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma

Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma
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Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Etiketler Can Ataklı gazeteci Can Ataklı Can Ataklı soruşturma
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