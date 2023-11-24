Gazeteci Murat Ağırel’e canlı yayında selalı tehdit

Youtube kanalı Taktik Mania Plus'ın yayınında program yapan Nevzat Dindar ve Alper Mert canlı yayında gazeteci Murat Ağırel‘i tehdit etti.

YouTube kanalında Taktik Mania Plus adlı programı yapan Nevzat Dindar ve Alper Mert canlı yayında gazeteci Murat Ağırel‘i tehdit etti.

Tuzlaspor’un yüksek fiyattaki bilet fiyatları ve doğrultusunda bu biletlerin hepsinin satılması ancak tribünlerde kimsenin olmayışı nedeniyle kara para aklama iddialarının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Murat Ağırel'in, 21 Kasım Salı günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan "Tuzlaspor’u araştırırken Eyüpspor Başkanı ve Galatasaray kongre üyesine ulaştım" başlıklı yazısı programın konusu oldu.

Program sunucuları Ağırel'in Galatasaray'ı pisliğin içinde gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek gazeteci Murat Ağırel’i tehdit etti.

“AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM”

Nevzat Dindar, programda "Murat Ağırel, ayağını denk al açık ve net söylüyorum. Gazetecilik yap amenna. Zaten bu yönünü kimse eleştiremez, bir şey söyleyemez. Ama son dönemde yaptığın paylaşımlar ve Galatasaray'ı işi içeresine çekme çaban yakışıksız. Cumhuriyet'i kullanman da hiç kabul edilebilir değil" şeklinde konuştu.

“BİR BAKMIŞSINIZ SİZİN SELANIZ OKUNUYOR”

Alper Mert de "Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu sergilemeni bekliyoruz. Belli ki bunu senden isteyenler var. Arkadaşlar unutmayın evden Galatasaray'ın cenazesine diye gidersiniz, Galatasaray'a bir bakmışsınız sizin selanızı okutuyor" ifadelerine yer verdi.

AĞIREL'DEN CEVAP

Ağırel, tehdide sosyal medya hesabından yanıt verdi ve paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gördüğümü yazarım, araştırıp anladığımı anlatırım. Kimseye de sormam. Kovulurum yine yazarım, anlatırım. Kağıdım kalmaz duvara taşa yazarım.

Ben gazetecilikten hiçbir güç karşısında boyun eğmeden gerçeği anlatmayı anlıyorum. Gel gör ki sonunda canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum.

Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizin bir hesabınız varsa milletin de hesabı var.”

DİLAN POLAT DOSYASINDA DA TEHDİT EDİLMİŞTİ

Murat Ağırel, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları ile tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat dosyasını yakından takip ettiği için Halk TV'de katıldığı yayında tehdit edildiğini açıklamıştı.

Murat Ağırel, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ateşe yürüyorum, ateşe dokunuyorum ve hep hedef oluyorum. Uyuşturucu Baronlarını ve maşalarını yazıyorum tehdit ediyorlar,hırsızları yazıyorum davalarla yıldırmaya çalışıyorlar,sahte ilaç çetelerini ve iş takipçilerini yazıyorum kadını koruma kanunundan uzaklaştırma kararı aldırıyorlar.

Bu seferki sebep Dilan Polat dosyası.

Kirli paranın sahibini sorguladıkça malum odaklar harekete geçti.Akılları sıra beni tehdit ve baskı ile yönlendirmeye çalışıyorlar.

Sosyal medyadaki tetikçileri ile kara paranın kaynaklarından biri olan Sanal Bahis işi yokmuş ve ismi geçen kişiler suçsuzmuş algısı yaratmaya çalışıyorlar. Tezgah kuruyorlar, tehdit ediyorlar.

Hiç uzatmayalım, hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Asla vazgeçmeyeceğim. Memleketim için verecek bir canım, milletim için vereceğim son nefesim var. Sizin önünüzde eğilmem.”