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  3. 06 Kasım 2018 19:58

Gaziye yapılan saygısızlık affedilmedi !

Antalya'da bir otobüs şoförü tarafından gaziye yapılan saygısızlık cevapsız kalmadı.

Gaziye yapılan saygısızlık affedilmedi !
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Antalya'da otobüs şoförü tarafından gaziye yapılan saygısızlık Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından affedilmedi. Belediye, gaziyi toplu taşıma aracından zorla indiren şoförü, toplu taşıma araç kullanımından men etti.
 
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, gazi Veli Akkuş'un toplu taşıma aracından zorla indirildiği haberleri üzerine sürücü hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, 4 Kasım 2018 tarihinde gösterdiği gazi kartının geçersiz olduğunu söylediği Gazi Veli Akkuş'u araçtan indiren toplu taşıma sürücüsü hakkında inceleme başlattı. İncelemeler yapılana kadar görevden uzaklaştırılan sürücü, incelemeler sonrasında ise toplu taşıma araç kullanımından men edildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri yaşanan bu olaydan derin üzüntü duyduklarını ve hassas olduğumuz bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.

İHA

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