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Geceleri avlanan ''Ormanın Hayaleti'' fotokapana yakalandı

Geceleri avlanan ''Ormanın Hayaleti'' fotokapana yakalandı
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Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan koruma altındaki vaşak, fotokapan tarafından görüntülendi.

Nesli birinci derece koruma altında bulunan vaşakın fotokapana yansıyan görüntüleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce sosyal medyada paylaşıldı. 

'Ormanın hayaleti vaşak görüntülendi' mesajı ile yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"14'üncü Bölge Müdürlüğümüze bağlı, alan koruma ve kontrol çalışmaları esnasında ülkemizde yaşayan 5 kedi türünden biri olan vaşak görüntülendi. Geceleri avlanan bu kedi türü hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak, saklanabilme yeteneğiyle ormanın hayaleti unvanını almıştır. Doğada gözlenmesi oldukça zor olan bu tür etçil olup, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle beslenir." 

Etiketler vaşak ormanın hayaleti fotokapan
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