Geçiş garantili köprü ve otoyollara yine yeniden zam geliyor!

AK Parti iktidarının "vatandaşın cebinden 5 kuruş çıkmayacak" demesine rağmen döviz kuru ile verilen geçiş garantisi bedeli Hazine'de karşılanan köprü, otoyol ve tünellerdeki geçiş garantisi bedeline döviz kuru zammı geliyor...

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen köprü ve tünellere ilişkin Hazine’nin yaptığı garanti ödemelerindeki artışı kamuoyuna duyurdu.

Yavuzyılmaz’ın “AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-31” başlığıyla sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı veriler, 1 Temmuz 2025 itibarıyla köprü ve tünel geçişlerinde devletin şirkete yaptığı ödeme yükünün ciddi biçimde arttığını ortaya koyuyor.

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı verilere göre, Osmangazi Köprüsü’nden geçen bir araç için sürücünün ödediği geçiş ücreti 795 TL olarak kalacak. Ancak Hazine, araç başına 1.388 TL fark ödeyerek şirketin aldığı toplam geçiş ücretini 2.183 TL’ye tamamlayacak. Bu da her araç geçişinde kamu bütçesinden özel işletmeciye önemli bir kaynak aktarımı anlamına geliyor.

Çanakkale 1915 Köprüsü’nde de benzer bir tablo var. Sürücü yine 795 TL ödeyecek, ancak Hazine, araç başına 180 TL daha ödeyerek geçiş ücretini toplamda 975 TL’ye çıkaracak. Bu farkın temel nedeni, döviz üzerinden belirlenen garanti geçiş ücretlerinin güncel kurla yeniden hesaplanması.

İstanbul’un iki yakasını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nde de geçiş ücreti 225 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Ancak şirketin döviz bazlı gelir garantisi nedeniyle, Hazine araç başına 52 TL ilave ödeme yaparak toplam geçiş gelirini 277 TL’ye çıkaracak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir parçası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de benzer bir fark oluşuyor. Sürücüler bu köprü için 80 TL öderken, Hazine her geçiş için şirkete 158 TL daha ödeyerek toplamda 238 TL’lik bir geçiş geliri sağlamış olacak.

Yavuzyılmaz’ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer unsur ise garanti edilen araç sayıları. YİD projelerinde günlük araç geçiş kotası tutturulamadığı takdirde, devlet bu sayıya ulaşılmayan her araç için de ilgili şirkete ödeme yapmakla yükümlü. Buna göre:

Osmangazi Köprüsü’nde tutturulamayan her araç için 2.183 TL,

Çanakkale Köprüsü’nde 975 TL,

Avrasya Tüneli’nde 277 TL,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise 238 TL

Hazine tarafından ödenecek.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, açıklamasında bu tabloyu “AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler” olarak nitelendirerek, kamu kaynaklarının döviz garantili projeler aracılığıyla özel şirketlere aktarılmasına tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, bu projelerin kamu maliyesi üzerindeki yükünü ve şeffaflık eksikliğini sürekli olarak gündeme getirdiklerini belirtti.