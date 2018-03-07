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  2. Güncel
  3. 07 Mart 2018 16:27

Genç müzisyen intihar etti

Ses sanatçısı Onur Akay, genç müzisyen Toygar Teyzan'ın intihar ettiğini açıkladı.

Genç müzisyen intihar etti
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'Felaket tellalı' olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay bu kez genç müzisyen Toygar Teyzan'ın intiharını duyurdu. Tezcan'ın yaşadığı sıkıntılar sonucu hayatına son verdiği iddia edildi.

Ses sanatçısı Onur Akay, genç müzisyen Toygar Tezcan'ın intihar ettiğini  twitter adresinden duyurdu.

Teyzan'ın ölümü hakkında paylaşımda bulunan Akay, “Müzisyen arkadaşımız Toygar Tezcan'ı kaybettik. İddialar, kız arkadaşıyla yaşadığı sorunların depresyon boyutuna ulaşması ve bunu kaldıramayıp yüksek dozda ilaç içerek hayatına son verdiği yönünde. Polis araştırmasını sürdürüyor. Sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Toygar Tezcan, Piyano Atölyesi'nin kurucusu ve yöneticisi olan genç müzisyen, ünlü isimlerle çalıştı ve uzun yıllar okul öncesi çağdaki çocuklara ve okul çağındaki çocuklara piyano dersleri verdi.

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