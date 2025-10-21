Gençlerle yapılan seçim anketinin sonucunda Meclis'in tüm aritmetiği değişti!

Son dönemde peş peşe açıkladığı kamuoyu araştırmalarıyla dikkat çeken ORC Araştırma bu sefer de gençlerle gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

ORC Araştırma 26 ilde 15-18 Ekim tarihleri arasında bin 250 genç seçmenle gerçekleştirdiği erken seçim anketinin sonuçlarını yayımladı.

ORC'nin ankette seçmenlere siyasi parti isimleri okunarak, "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 33,1'i CHP yanıtını verirken AK Parti diyenlerin oranı yüzde 22,5 oldu. Zafer Partisi'ne oy vereceğini söyleyen gençlerin oranı %8,1 olurken, MHP'nin oy oranı yüzde 7'de kaldı. DEM Parti'nin oy oranı %6,3'te kalırken, İYİ Parti'nin oy oranı da yüzde 5 olarak ölçüldü.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle oldu:

TİP (Türkiye İşçi Partisi): Yüzde 3,3

YMP: Yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

Büyük Birlik Partisi (BBP): Yüzde 2,3

Saadet Partisi: Yüzde 2

Anahtar Parti: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 3,3

İşte anket sonuçları: