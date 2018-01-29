Genelkurmay'dan yeni Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak günü saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararlarıyla, BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Harekatın planlama ve icrasında, sadece teröristlerin ve onlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, sivil ve masum kişilerle çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, harekatla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan dokuz hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."