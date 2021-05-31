Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde flaş yasak kararı

Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıldönümü nedeniyle bugün Taksim'de planlanan anma etkinliği, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü nedeniyle yapılacak anma etkinliği, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"31/05/2021 Pazartesi günü saat 19:00’da Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşme Sokak No:2 sayılı adreste bulunan İHD İstanbul Şubesi önünde yapılacağı duyurulan yürüyüş, basın açıklaması veya benzeri açık alan etkinliklerine ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve çevresi ile Çukurlu Çeşme Sokak ve çevresinin toplantı ve gösteri yürüyüşü alanı olarak belirlenmediğinden 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 10. ve 17. Maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. Maddeleri gereğince ve covid 19 tedbirleri kapsamında MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR."

Taksim Dayanışması, "Karanlık gider, Gezi kalır" çağrısıyla bugün saat 19.00'da Taksim'de bulunan TMMOB Makina Mühendisleri Odası önünde yapılacak bir etkinliği duyurmuştu.

Ayrıca Metro İstanbul da valilik kararıyla Taksim metro istasyonunun kapatıldığını duyurdu.