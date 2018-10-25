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  3. 25 Ekim 2018 12:47

Google'da ''Kürdistan'' skandalı

İnternet devi Google'da ''harita'' kelimesiyle arama yapılanca sözde Kürdistan haritası çıkıyor. Skandal haritanın ardında Kuzey Irak merkezli internet sitelerinin olduğu anlaşıldı.

Google'da ''Kürdistan'' skandalı
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Dünyanın en büyük internet arama motoru Google’da İngilizce harita (Maps) araması yapan kullanıcılar, ilk sırada “Kürdıstan” kelimesi ile karşılaşıyor. Bu linke tıklandığında ise Türkiye’nin yarısının dahil edildiği sözde Kürdistan haritası gösteriliyor.

Sözcü'den Seda Önceler'in haberine göre, Harita incelediğinde ise Osmaniye’nin doğusundan itibaren tam 27 kentimiz sözde Kürdistan’ın içerisinde bulunduğu gözleniyor.

İlk olarak ‘Bazı PKK sempatizanlarının teknoloji oyunu’ olarak algılanan harita skandalının izi sürüldüğünde ise karşımıza Kuzey Irak merkezli internet siteleri çıkıyor.

GÖRÜNTÜLENME EDİNİP DÜNYA TRENDİNE SOKULMUŞ

Kuzey Irak merkezli internet sitelerinin ‘haberleştirerek’ linkini paylaştığı haritaya konulan bir başka ‘link’ ile de söz konusu haritanın görünürlüğünün artırıldığı böylece dünya sıralamasında bu haritanın en yukarda çıktığı öğrenildi.Google’da “Büyük Kürdistan Haritası” ismi ile dolaşıma sokulan görselin şimdiye kadar 1 milyon 300 binden fazla görüntüleme aldığı gözlendi.

GOOGLE’A ŞİKAYET EDİLEBİLİYOR

Söz konusu harita, ‘ayarlar’ bölümünden ise Gooogle’a şikayet edilebiliyor. Ancak Google’un bunu dikkate alması için yüzbinlerce şikayet gerekiyor.

Sözcü

kürdistan , google , türkiye
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