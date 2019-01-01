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  3. 01 Ocak 2019 19:47

Görenler panik oldu ! Karaya vurdu...

Tekirdağ'da Marmara Ereğlisi ilçesinde denizin 20 metre çekilmesinden dolayı deniz anaları karaya vurdu.

Görenler panik oldu ! Karaya vurdu...
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Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilirken, deniz anaları da karaya vurdu.

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda deniz anası da kıyaya vurdu. Balıkçı Barış Kardeş (21), deniz çekilmesini görenlerin tedirgin olduğunu belirterek, "Ben bu kadar çekildiğini ilk kez görüyorum. Çevreden geçen ve görenler de panik oluyor. Deniz anaları da çekilme nedeniyle kara vurmuş durumda" dedi.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ise deniz çekilmesinin mevsimsel olduğunu dile getirerek, "Deniz çekilmesi bu mevsimlerde görülüyor. Daha önce olmuştu. Bu tamamen mevsimsel bir durum. Panik yapılacak bir şey yok" diye konuştu.

Deniz çekilmesi nedeniyle limanda bağlı kayık ve teknelerin de kara oturduğu görüldü.

DHA

tekirdağ , deniz anası , deniz , çekilme
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