Güngören'de beton çöktü: 2 yaralı

Güngören'de betonun çökmesi sonucu oluşan çukura 8 yaşındaki çocuk düştü. Çocuğu kurtarmaya çalışan bir kişi de yaralanırken çökmenin hemen yanında yaşandığı binadan inceleme yapılacak

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Güngören Akıncılar Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı binanın hemen yanında bulunan beton zemin bir anda çöktü. O sırasında apartmanın önünde oynayan çocuklardan Muhammed Filiz (8) ve onu kurtarmaya çalışan Yalçın Çalışkan (55), oluşan çukura düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Filiz ve Yalçın Çalışkan'ın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken belediye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Güngören Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri olay sonrası ilk incelemeyi yaptı. İnceleme sonrası imar müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1987 yılında yapılan bina da çöken kısmın bina ile bağı bulunmadığı ancak briket tuğla üzerine atılan betonun yağmur ve çevre şartları nedeniyle çöktüğü öğrenildi. Binanın bodrum katında yapılan ilk incelemenin ardından binadan karot örneği alınmasına karar verildi.

'AMCAYLA ÇOCUĞUN DURUMU ÇOK İYİ'

Görgü tanığı Cihan Nuhoğlu, "Ben iş yerinden gelirken aracımı park ederken o arada bir ses duydum. Ses duyunca baktım, çocuk düşmüş. Aracı bırakıp geldim, o sırada da üst komşumuz da çocuğu kurtarmak için geliyor. O da onunla birlikte düşünce ben 'merdiven getirin' diye bağırdım. Ama kimse merdiven getirmedi. Yandaki komşu merdiven getirdi. Merdiveni aşağıya koydum, çocuğu çıkardık. Ondan sonra hemen ambulansı ve polisi aradım. Ambulans gelince hemen hastaneye yolladık. Amcayla çocuğun durumu çok iyi" ifadelerini kullandı.

'KAROT ÖRNEĞİ ALINACAK VE NETİCEYİ BEKLEYECEĞİZ'

Belediye ekiplerinin inceleme yaptığı binanın sakini Ali Avni Özyurt ise, "Belediyeden mimarımız geldi. Aşağıdaki duruma baktı. Bodrumda kömürlüklerin olduğu kısımdaki kolonlara baktı. Pek iç açıcı bir durum yok. Biraz demirlerde paslanma var. Dolayısıyla alınacak kararı bekleyeceğiz. Ona göre neticeyi alacağız. Karot örneği alınacak ve neticeyi bekleyeceğiz. İnşallah hayırlısı olur ve bizde boşaltmak zorunda kalmayız" dedi.