Güvenlik zirvesi toplandı!
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan MGK toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı Dolmabahçe'de başladı.
AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.
Toplantıda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son durumun ele alınması bekleniyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol