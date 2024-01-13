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Güvenlik zirvesi toplandı!

Güvenlik zirvesi toplandı!
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Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan MGK toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı Dolmabahçe'de başladı.

AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

Toplantıda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son durumun ele alınması bekleniyor.

Etiketler güvenlik zirve toplantı
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