Haftasonu havalar nasıl olacak ? İşte Meteoroloji'nin hava durumu tahmini

Hava durumu 16 Kasım raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Öte yandan iç ve güney kesimlerde hava sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde dışarıda plan yapacaklar ise "Bugün yağmur yağacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Kasım hava durumu yayınlandı. Yayınlanan hava durumu raporuna göre sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Bununla birlikte hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmiyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve Güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

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