Halı Çeşitlerinde Bol Model hali.net'te

Halılar, kullanım alanlarına göre farklı çeşitlerde üretilmektedir. İhtiyaç duyulan kullanım alanlarına göre halı çeşitleri farklılık gösterecektir.

Halılar, kullanım alanlarına göre farklı çeşitlerde üretilmektedir. İhtiyaç duyulan kullanım alanlarına göre halı çeşitleri farklılık gösterecektir.

Modern Halılar

Modern halılar, pratik bakım imkanlarıyla kullanan kişilere kolaylık sağlayan halı çeşitlerinden biridir. Bu tür halılar genellikle makine dokuması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ekolojik Halılar

Ekolojik halılar, ilhamını doğadan alan, doğal materyaller ile üretilen halı çeşididir. Bu halılarda genellikle doğanın renkleri olan yeşil, kahve gibi renkler ve tonları yaygın olarak kullanılır.

Klasik Halılar

Şal desenler ve çiçek motiflerinin sık kullanıldığı klasik halılar genelde saf yün, jakar ve saf ipek ile dokunmaktadır. Bu halılar gösterişli ve şık halılar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Etnik Desenli Halılar

Geleneksel çizgileri ve oryantal desenleri ile kullanılan alanlara farklı bir hava katan halı türleridir. Etnik desenli halılar evin her bölümünde kullanılabilir. Örneğin oturma alanlarınıza ayrı bir tarz ve şıklık katacaktır.

Mekana Göre Halı Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Evin her bölümünün tarzı ve ihtiyacı farklılık göstermektedir. Her alana ayrı ve alanıyla uyum gösteren halılar seçmek kullanıcıya kolaylık sağlayacaktır. Çabuk kirlenen yerlere, az kullanılan bölümlere ve sık kullanılan bölümlere seçilen halılar farklı olacaktır.

Salon

Salon için halı seçilirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri odanın genel tarzı ve renkleri olacaktır. Misafirlerimizi ağırladığımız bu alanda şıklığı ön planda tutabilir, kaliteli tercihler yapabilirsiniz. Bu alana halı seçerken mobilya modelleriniz ve renkleriniz ile uyum yakalamanız hoş bir tercih olacaktır.

Oturma Odası

Oturma odasına halı seçerken sağlam ve kaliteli bir halı seçilmelidir. Çünkü oturma odası, sürekli kullanılan ve vakit geçirilen bir alandır. Sık dokulu ve yumuşak yüzeyli halılar tercih edilebilir.

Antre, Hol ve Merdivenler

Bu alanlar için halı seçimi olarak yine sık dokulu ve sert yüzeyli halıların seçilmesi doğru olacaktır.

Yatak Odası

Yatak odası için seçilecek halının konforlu olması önemlidir. İpek, saf yün halılar bu alanda kullanılabilir. Mobilyalarınızın renginin bir alt tonu ya da üst tonlarını tercih edebilirsiniz.

Banyo

Banyo için halı seçiminde nem faktörü göz önünde bulundurulmalıdır. Bu alanda kaydırmaz tabanlı ve kolay temizlenebilir halılar seçmeniz pratik olacaktır.