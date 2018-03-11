CANLI MAÇ GALATASARAY - KONYASPOR / KADROLAR AÇIKLANDI !
Gülen'in yeğeninin ByLock yazışmaları ortaya çıktı
Gülen'in yeğeninin ByLock yazışmaları ortaya çıktı
İşyerinde dikkat ! Yargıtay'dan emsal karar...
İşyerinde dikkat ! Yargıtay'dan emsal karar...
TSK ve ÖSO 5 köyü daha teröristlerden temizledi
TSK ve ÖSO 5 köyü daha teröristlerden temizledi
ABD tarihinde ikinci kez olacak ! Hayran kalmıştı...
ABD tarihinde ikinci kez olacak ! Hayran kalmıştı...
İşverene teşvik müjdesi ! Görüşmeler devam ediyor
İşverene teşvik müjdesi ! Görüşmeler devam ediyor
Havadan görüntülendi... Yıkılacak !
Havadan görüntülendi... Yıkılacak !
Çin'den tarihi karar... Kabul edildi !
Çin'den tarihi karar... Kabul edildi !
TSK açıkladı ! İşte öldürülen terörist sayısı...
TSK açıkladı ! İşte öldürülen terörist sayısı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Mart 2018 16:46

Hamile kediyi yerden yere vurdu !

İstanbul Bağcılar'da hamile kediyi yerden yere vuran şahıs böyle görüntülendi.

A+ A-

İstanbul Bağcılar’da hamile kediyi yerden yere vuran şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı. Dehşet görüntüleri hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz hafta Bağcılar’da yaşandı. 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir şahıs, eczanenin önünde duran hamile kediyi boynundan tutarak aldı. Ara sokağa götürdüğü kediyi yerden yere vuran şahıs, bununla da yetinmeyerek hayvana tekme attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Görüntülerde şahsın eczaneye doğru geldiği, kapı önünde duran kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürdüğü ve burada yere atarak tekmelediği görülüyor. Kediye yapılan şiddet anına tanık olmadığını, görüntüleri sonradan izlediğini belirten bir esnaf, “Ben olayı görmedim. Ama duydum. Görsem kesinlikle müdahale ederdim. Hayvanlar da bir can taşıyor. Onların da canı var. Maalesef insanlarımız çok duyarsız davranıyor” diyerek duruma tepki gösterdi. 

 
 

kamera , işkence , hamile , bağcılar , kedi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM