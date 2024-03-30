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Hangi sandıkta oy vereceksiniz ? İşte sandık sorgulama ekranı

Hangi sandıkta oy vereceksiniz ? İşte sandık sorgulama ekranı
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine saatler kala hala hangi sandıkta oy vereceğini bilmeyen seçmenler için işte YSK seçmen sandık kaydı sorgulama ekranı...

Yerel seçimlerde oy verme işlemi öncesi sandık sorgulama yapmak isteyen kişiler 3 farklı yolu tercih edebilecek. 

İlk olarak YSK’nın resmi internet adresi üzerinde yer alan ‘sandık sorgulama’ özelliğini kullanan seçmenler oy kullanacakları yeri öğrenebilecek.

Sorgulama yapmadan önce üst sekmede yer alan nüfus cüzdanı ve T.C kimlik kartı seçeneklerinden birisinin tercih edilmesi gerekiyor.

Bu seçeneklerden ikincisi olan mobil uygulama ile seçmenler gerekli bilgileri girerek oy verecekleri yerleri öğrenebiliyor. Diğer seçenek ise e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak.

Üçüncü yöntem ise e-Devlet ssitemi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen e-Devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilecek. Seçmen kağıdı kaybolan ya da kağıdına ulaşamayan kişiler ise bilgileri internetten sorgulama yaparak kontrol edebilecekler. 

YSK NEREDE OY KULLANACAĞIM? SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA

Seçmenler bu kağıtta yer alan merkezlere giderek oylarını kontrol edebilecekler.

 

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