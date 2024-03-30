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Sandık başında dikkat! Bu oylar geçersiz sayılacak...

Sandık başında dikkat! Bu oylar geçersiz sayılacak...
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Yarın yapılacak olan 31 Mart yerel seçimlerinde hangi durumlarda verilen oyun geçersiz sayılacağı açıklandı... Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat...

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi.

Buna göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:

• Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

• Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

• Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

• Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

Bu pazar günü yapılacak olan 31 Mart yerel seçimlerinde hangi durumlarda verilen oyun geçersiz sayılacağı açıklandı... Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat...

• Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

• Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

• "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.

• Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

Bu pazar günü yapılacak olan 31 Mart yerel seçimlerinde hangi durumlarda verilen oyun geçersiz sayılacağı açıklandı... Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat...

• Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

• Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak

Bu pazar günü yapılacak olan 31 Mart yerel seçimlerinde hangi durumlarda verilen oyun geçersiz sayılacağı açıklandı... Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat...

Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar ise şöyle:

• Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.

• Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

• Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.

Bu pazar günü yapılacak olan 31 Mart yerel seçimlerinde hangi durumlarda verilen oyun geçersiz sayılacağı açıklandı... Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat...

• Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

• Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması.

• Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

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