Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı?

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için yarın sandık başına gitmeye hazırlanırken "sandığa gitmeyeceğimi, oy kullanmayacağım" diyenlere verilecek ceza belli oldu.

Yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanmasının beklendiği 31 Mart yerel seçimleri için Türkiye yarın sandık başında olacak.

Buna göre oy verme işlemi, 31 Mart 2024 Pazar günü doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayıp 16.00'da bitecekken diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Yerel seçimler öncesinde ise oy kullanmama cezası, gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunuyor ve YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanıyor.

2023 yılında 300 lira olarak belirlenmişti

Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.

Ancak, pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderilirken, ödeme işlemleri ise Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılıyor.

Öte yandan kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler seçimde oy kullanmamaktadır.