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Hard diskler incelendi, düğmeye basıldı: 34 gözaltı kararı

Hard diskler incelendi, düğmeye basıldı: 34 gözaltı kararı
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İstanbul'da Kaynak Holding'e bağlı şirket, dernek ve vakıflardan elde edilen hard disklerin incelenmesi sonucu belirlenen 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde çalışan FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı şüphelileri yönelik bu sabah İstanbul'da 36 farklı adrese operasyon düzenlerdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Kaynak Holdinge bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan elde edilen yaklaşık 975 adet hard disk içerisinde yaklaşık 420 TB veri incelemesi sonucu 34 şüphelinin belirlendiği öğrenildi.

Eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 2  kişi ise aranıyor.

DHA

Etiketler kaynak holding fetö istanbul
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