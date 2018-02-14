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  3. 14 Şubat 2018 20:53

Hasan Ferit Gedik davasında karar !

Maltepe Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği olayın davasında 3 sanık "kasten öldürme" suçundan 25'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hasan Ferit Gedik davasında karar !
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Maltepe Gülsuyu'nda, Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara dair 35 sanıklı davada 3 sanık "kasten öldürme" suçundan 25'şer yıl hapse çarptırıldı.

Maltepe Gülsuyu'nda gösteri yapan gruba yönelik  silahlı saldırıda Hasan Ferit Gedik'in ölümü ile 3 kişinin yaralanmasına ilişkin  5'i tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa "kasten öldürme" suçundan  yirmi beşer yıl hapis cezası verildi. 

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, 5'i tutuklu 15  sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Şahin Eren,  Hakan Taşhan ve Doğukan Çepni'yi, Hasan Ferit Gedik'i öldürdükleri gerekçesiyle  "kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıkların yargılama aşamasındaki davranışlarını  dikkate alarak, cezayı yirmi beşer yıla indirdi.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde 30 Eylül 2013'te gösteri yapan gruba  silahla ateş açılması sonucu, Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetmiş, 3 kişi de  yaralanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 35 sanığın 11 ile 269 yıl arasında  değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.

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