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Hatay’da çadırda yangın

Hatay’da çadırda yangın
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde çadırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İskenderun ilçesine Kocatepe Mahallesi’nde çadırda yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi.

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer çadırlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından dolayı çadır, kullanılamaz hale geldi.

Etiketler HATAY YANGIN ÇADIR
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