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  3. 17 Eylül 2020 21:47

Hatay'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Hatay’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir asteğmen hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Hatay'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Kaza, Reyhanlı-Kırıkhan Karayolu Özkızılkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 aracın karıştığı kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari bir araç içerisinde bulunan Asteğmen M.D’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.D.’nin cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

1'İ AĞIR 6 YARALI
Kazada ticari bir takside bulunan askeri personel A.Y., U.A., A.A., Y.Y. ile diğer araçlarda bulunan F.K., M.K. yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Askeri personellerden Y.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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