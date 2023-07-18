  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hatay'daki yangın kontrol altında! 1 kişi tutuklandı

Hatay'daki yangın kontrol altında! 1 kişi tutuklandı

Hatay'daki yangın kontrol altında! 1 kişi tutuklandı
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangına sebebiyet veren bir kişi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yumaklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar" dedi. 

Etiketler hatay belen orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında açıklanan emekli milletvekili maaşı dudak uçuklattı
Dev banka Dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
Demet Özdemir'in sahildeki seksi dansı Aşk Taktikleri 2’ye damga vurdu
Gazlı içeceklere 20 gün içinde 2'nci zam
Erdoğan, Veliaht Prens Selman’a Togg hediye etti
Plaj fiyatları uçtu, sıcaklar bastırdı, İstanbullu'nun çözümü bu oldu
Gerici kafanın hedefinde yine Ebrar Karakurt vardı
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 futbolcunun bileti kesildi
İslam Memiş altın tahminini açıkladı
Prof. Dr. Şengör o bölgemizi uyardı: ''Hiçbir canlı kalmayacak!''