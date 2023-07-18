Hatay'daki yangın kontrol altında! 1 kişi tutuklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangına sebebiyet veren bir kişi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yumaklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar" dedi.

Hatay, #Belen’deki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.



Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler.



Yeşil vatan size minnettar. pic.twitter.com/UsWSQpNORC — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 18, 2023



1 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde çıkan orman yangını ile ilgili yapılan araştırmada; 2 kişinin bahçe temizliği esnasında tutuşturdukları sazlık alanın yanması sonucu orman yangınının çıktığı ve yangını kontrol altına alamadıkları tespit edilmişti. 2 şüpheli kısa sürede yakalanırken, şahıslardan biri sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.