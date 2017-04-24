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  1. 24 Nisan 2017 07:07

Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan ''Kılıçdaroğlu'' açıklaması

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına ilişkin ilk kez konuştu.

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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üs komutanlığında askeri törenle karşılanması ile ilgili olarak konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de düzenlenen resepsiyonda konuşan Org. Ünal,  “İnceleme, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle başladı. Ben incelemeyi tamamladım, raporumu sundum. İki kelimeyle söyleyeyim, kasıt yok, kusur var" dedi.

NE OLMUŞTU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine Bandırma’dan başlamıştı. Kılıçdaroğlu’nu taşıyan özel uçak sivil uçuşlar için de kullanılan Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine inmişti. Tören mangası CHP Lideri’ni selamlayarak karşıladıktan sonra Kılıçdaroğlu, yanındakilerle birlikte Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer’e nezaket ziyaretinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun tören mangasıyla karşılanması tartışma yaratmıştı.

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